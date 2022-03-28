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Лавров назвав умову для зустрічі Путіна і Зеленського

Фото: Володимир Зеленський і Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що зустріч президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського буде нібито контрпродуктивна, якщо її мета полягає тільки в обміні думками. За його словами, керівник Кремля вважає принципово важливим, щоб зустрічі були добре підготовлені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проросійське агентство "ТАСС".

"Зараз ситуація така і кризова обстановка в Україні, конфлікт так довго визрівав всі ці роки, що накопичилася величезна кількість проблем, тому просто зустрітися і обмінятися "що ти думаєш, а що я думаю" зараз просто буде контрпродуктивно. Зустріч потрібна, як тільки ми будемо мати ясність щодо розв'язки з усіх ключових питань", - заявив Лавров.

У свою чергу прес-секретар керівника Кремля Дмитро Пєсков заявив, що прогресу щодо зустрічі Зеленського і Путіна поки немає. При цьому він додав, що після зустрічі делегацій у Стамбулі зустрічі лідерів не очікується.

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