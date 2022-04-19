Лавров назвал причину "спецоперации" в Украине

"Настоящая причина - самодовольство многих стран после окончания Второй мировой войны, когда наши западные коллеги под руководством США назвали себя победителями и, нарушая их обещания, советскому и российскому руководству начали подсовывать НАТО на восток", - сказал Лавров.

По его словам, НАТО продолжала уверять, что это оборонительный союз, это не является угрозой российской безопасности, однако якобы произошла "другая картина событий".

"Но когда Россия предупреждает всех своих коллег, что прямо на наших границах вы создаете плацдарм против нас, вы накачиваете Украину оружием. И, конечно, последнее развитие событий, поскольку это все взаимосвязано, - Украина стала плацдармом для расширения НАТО. Они говорили, что Украина может стать частью НАТО и никто не может остановить ее, если она имеет такое желание", - добавил Лавров.

Напомним, сегодня министр иностранных дел РФ заявил о начале новой фазы так называемой "спецоперации".

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