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Лавров назвав "напруженими" ряд напрямків зовнішньої політики РФ

Новини » Політика    26.11.2018 - 11:06
Лавров назвав "напруженими" ряд напрямків зовнішньої політики РФ
Фото: Сергій Лавров (flickr.com/mfarussia)

Лавров покинув форум ЮНЕСКО через "напружену ситуацію"

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров, виступаючи на Міжнародному науковому форумі неурядових партнерів ЮНЕСКО, назвав "напруженими" ряд напрямків зовнішньої політики РФ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ.

Як повідомляється, після нетривалого виступу на заході Лавров покинув форум пославшись на "напружену ситуацію" у зовнішній політиці РФ.

"Не зможу більше брати участь у вашій роботі, з огляду на досить напружену ситуацію на цілому ряді зовнішньополітичних напрямків, тому бажаю вам всього доброго", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора, 25 листопада, Росія атакувала українські кораблі в Азовському морі. В результаті дій російської сторони були захоплені три українські судна, є постраждалі серед українських моряків.

Через дії РФ вчора вночі відбулося засідання військового кабитету, а також Ради національної безпеки і оборони України за участю президента України Петра Порошенка. За результатами засідання було прийнято рішення розглянути питання про введення воєнного стану в Україні.

Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні, 26 листопада, Верховна рада в 16:00 збереться на позачергове засідання, на якому розгляне питання введення військового положення. Як очікується, на засідання Ради приїде Порошенко.

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