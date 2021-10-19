Лавров о готовности Зеленского встретиться с Путиным: в Киеве звучат различные заявления

"Что касается высказываний президента Зеленского - много было высказываний относительно этих встреч. И говорил руководитель его офиса и советник какой-то, я уж не помню его фамилию, и сам президент Зеленский", - сказал Лавров.

По его словам, если реагировать на все публичные заявления из Киева по поводу возможных контактов на том или ином уровне и по поводу вообще всего, что происходит на Донбассе и вокруг Украины, то "не хватит даже выдумки, чтобы все это охватить"

"Они фантазируют повсеместно и ежедневно", - добавил Лавров.

Позиция Украины

Накануне украинский лидер Владимир Зеленский в очередной раз заявил о возможности встречи с российским коллегой отметив, что Киев заинтересован в этом.

По его словам, он также готов ко встрече с Путиным в формате "нормандской четверки", который подразумевает присутствие представителей от Германии и Франции. По его словам, Украина согласна на это.

Позиция России

У президента России Владимира Путина на сегодня не видят перспективы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Поскольку, с точки зрения Москвы, "модальности не меняются", как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подтвердил контакты по возможной встрече Путина с Зеленским, но общего понимания, как и повестки дня возможной встречи, пока нет.

Мнение экспертов

Эксперт оценил результаты возможных переговоров Путина и Зеленского. Нет сигналов, что Путин готов менять свои подходы к Украине, заявил в комментарии РБК-Украина бывший глава МИД Константин Грищенко, говорится в материале "Токсичные отношения. Что мешает встрече Зеленского и Путина и зачем она нужна".

По его словам, от Путина зависит, как он оценивает риски или преимущества каких-либо шагов.