Лавров и глава МИД Индонезии пожали руки на саммите G20 под крики о сроках прекращения войны в Украине

На саммите "Большой двадцатки" (G20) министры иностранных дел России и Индонезии Сергей Лавров и Ретно Марсуди пожали руки под выкрики "Когда вы прекратите войну?" и "Почему вы не прекратите войну?".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Подчеркивая напряженность, Ретно заявила, что ранее коллеги по G7 сообщили ей, что не смогут принять участие в приветственном ужине, на котором присутствовал Лавров.
"Наша обязанность - как можно скорее положить конец войне и урегулировать наши разногласия за столом переговоров, а не на поле боя", - сказала она в пятницу на открытии переговоров.
Высокопоставленный представитель министерства иностранных дел Индонезии сообщил, что никакого коммюнике по итогам встречи не ожидается.
"Учитывая присутствие и участие России, я сомневаюсь, что будет достигнут консенсус, например, по Украине", - сказал высокопоставленный представитель Госдепартамента США в преддверии саммита.
Напомним, участники саммита G20 отказались от совместной фотосессии из-за Лаврова.
Ранее сообщалось, что президент РФ "предварительно" согласился принять участие в саммите G20. Туда приглашен и президент Украины Владимир Зеленский.
В свою очередь премьер Австралии Энтони Албенизи пообещал устроить Путину недружественный прием на саммите G20.