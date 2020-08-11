Лавров анонсував добудову "Північного потоку-2" в найближчому майбутньому

Фото: Сергій Лавров (mid.ru)

У Москві налаштовані добудувати газопровід, незважаючи на санкції США

Трубопровід "Північний потік-2", через який Росія має намір постачати природний газ в Європу, буде добудований. І це відбудеться в найближчому майбутньому.

Про це глава МЗС РФ Сергій Лавров сказав після переговорів з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом в Москві, повідомляє агентство Reuters.

"Учасники компанії "Північний потік-2", включаючи російських учасників, німецьких учасників та інших, налаштовані на те, щоб цей проект повинен бути завершений. І, як я розумію, є підстави вважати, що це буде зроблено найближчим часом", - сказав Лавров.

У свою чергу міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що його країна має суверенне право визначати джерела енергії, у той час як США побоюються, що газопровід може посилити політичний та економічний вплив Росії на Європу.

"Санкції між партнерами - безумовно неправильний шлях... Зрештою, це наше суверенне рішення, звідки ми отримує енергію. Жодна країна не має права диктувати європейську енергетичну політику погрозами. Це не увінчається успіхом ", - сказав Маас.

Нагадаємо, один з учасників проекту "Північний потік-2", німецька Uniper, попередила про зростання ймовірності зриву "Північного потоку-2" через санкції Вашингтона.

США наприкінці грудня 2019 року ввели санкції відносно газопроводу, які заблокували роботу трубоукладачів іноземних підрядників "Газпрому".

Держсекретар США Майк Помпео у липні заявив, застосування закону CAATSA проти російського газопроводу "Північний потік-2" загальмує завершення його будівництва.