Лавринович обоснованно обвиняется в совершенных преступлениях, - прокурор

Фото: заседание суда (РБК-Украина)

Судья назначил следующие даты заседания

Прокурор Алексей Донской в деле экс-министра юстиции Александра Лавриновича заявил, что он обоснованно обвиняется в совершенных преступлениях. Об этом Донской заявил в комментарии журналистам, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Доказательства подготовленные у нас в полном объеме. Речи Лавриновича являются попыткой превратить суд в театр абсурда. Этот сговор с Януковичем подтверждается доказательствами",- сказал Лавринович.

В заседании суда звучали некорректные высказывания в адрес прокурора Алексея Донского, который прокомментировал их так:

"Хамские выпады в адрес обвинения - это от бессилия стороны защиты. Обвинения бесспорно являются обоснованными. Лавринович обоснованно обвиняется в совершенных преступлениях", - сказал прокурор Донской в комментарии журналистам.

Также судья назначил следующие заседания: 19 ноября 14.00, 27 ноября 14.00, 4 декабря 17.00, 11 декабря 17.00, 18 декабря в 17.00, 20 декабря на 9.00.

Сам Лавринович в суде заявил, что у него есть орден Ярослава Мудрого пятой степени, а также ордена за заслуги всех степеней. Кроме этого, он назвал обвинительный акт прокуратуры грезами.

Отметим, сегодня адвокат Солодко начал высказывать свои замечания по данному делу.

Напомним, в сентябре 2017 года в ГПУ называли Лавриновича соучастником "конституционного переворота". Лавриновича обвиняют в обнародовании текста решения Конституционного суда. Ему также инкриминируется то, что в 1996 году он без голосования Верховной рады опубликовал текст Конституции в редакции 1996 года.