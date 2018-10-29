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Справа Лавриновича: суд продовжив засідання

Новини » Суспільство    29.10.2018 - 11:21
Фото: засідання суду (РБК-Україна)
Фото: засідання суду (РБК-Україна)

Адвокат Солодко почав висловлювати свої зауваження до обвинувального акту

У Подільському райсуді Києва сьогодні,  29 жовтня, продовжили розгляд по суті справи екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з зали суду.

Адвокат Солодко почав висловлювати свої зауваження до обвинувального акту. Як стало відомо, слідство провело низку експертиз у досудовому розслідуванні  на суму 18 384 гривень.

Зазначимо, на минулому засіданні прокурори зачитали скорочену версію обвинувального акту. Адвокат Лавриновича Євген Солодко тоді заявив, що у нього є 40 питань до озвученого обвинувального акту.

Нагадаємо, у минулому році у вересні Лавриновичу було обрано запобіжний захід у вигляді арешту. Згодом Апеляційний суд Києва задовольнив скаргу адвоката Лавриновича і скасував рішення Печерського районного суду міста Києва про обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту на 2 місяці. Вже в квітні цього року ГПУ передала дану справу до суду.

Нагадаємо, у вересні 2017 року  у ГПУ називали Лавриновича співучасником "конституційного перевороту".

Так, Лавриновича звинувачують в оприлюдненні тексту рішення Конституційного суду. Йому також інкримінується те, що у 1996 році він без голосування Верховної ради опублікував текст Конституції в редакції 1996 року.

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