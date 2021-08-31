Лавина в Кавказских горах: пострадавших украинцев доставили в больницу

В результате схода лавины в Кавказских горах в районе вершины горы Казбек пострадали трое украинцев. Их уже доставили в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание RMF24 .

Сообщается, что инцидент произошел на высоте 4 700 метров. По данным польской спасательной организации "Безопасный Казбек", снегом засыпало двух поляков и трех граждан Украины.

"Мы получили информацию о большом куске льда, который упал с высоты 4 200 метров, и там были поляки. Кто-то отправился пешком, кто-то на вертолете. Оказалось, что лавина сошла на высоте 4700 метров", - отметил координатор проекта "Безопасный Казбек" Марцин Бленский.

По его словам, лавина была более 300 метров в ширину и не менее 200 метров в длину. Больше всего пострадала гражданка Украины - у нее множественные переломы конечностей. Все пострадавшие доставлены в больницу.