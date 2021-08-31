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Лавина в Кавказьких горах: постраждалих українців доставили в лікарню

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Вівторок 31 серпня 2021 15:03
Лавина в Кавказьких горах: постраждалих українців доставили в лікарню Фото: українських альпіністів врятували на Казбеку (facebook.com/BezpiecznyKazbek)
Автор: РБК-Україна

В результаті сходження лавини в Кавказьких горах в районі вершини гори Казбек постраждали троє українців. Їх вже доставили в лікарню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання RMF24.

Повідомляється, що інцидент стався на висоті 4 700 метрів. За даними польської рятувальної організації "Безпечний Казбек", снігом засипало двох поляків і трьох громадян України.

"Ми отримали інформацію про великий шматок льоду, який впав з висоти 4 200 метрів, і там були поляки. Хтось відправився пішки, хтось на вертольоті. Виявилося, що лавина зійшла на висоті 4700 метрів", - зазначив координатор проекту "Безпечний Казбек" Марцін Бленський.

За його словами, лавина була більше 300 метрів завширшки і не менше 200 метрів у довжину. Найбільше постраждала громадянка України - у неї множинні переломи кінцівок. Всі постраждалі доставлені в лікарню.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомляли, що при сходженні лавини на Казбеку постраждали українці.

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