В России лавина накрыла трех украинских альпинистов

Во вторник, 31 августа в горах Северной Осетии группу альпинистов накрыла снежная лавина. Среди пострадавших - трое граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".

"В 08:50 31 августа в дежурную смену поисково-спасательного отряда поступило сообщение от очевидца о том, что на горе Казбек сошла лавина, под которую попала группа альпинистов", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, которые ссылаются на данные спасателей, для эвакуации трех пострадавших украинцев будут привлекать вертолет Грузии.

Указано, что очевидец происшествия - одиночный турист, спас одну женщину, вытащив ее из-под снега. У пострадавшей, по предварительной информации, перелом ноги.