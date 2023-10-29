У лавах російської армії почастішали етнічні конфлікти

За даними українського підпілля, дедалі частіше військовослужбовці-тувинці в лавах російського окупаційного війська конфліктують із росіянами. Нерідко такі суперечки закінчуються застосуванням холодної або вогнепальної зброї з летальним результатом.

"Причини ворожнечі досить банальні - це ворожнеча на основі традиційної зверхності росіян над поневоленими нею народами та боротьби за розподіл військового спорядження (коліматори, тепловізори та інше обладнання)", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що особливо бурхливо з'ясування міжетнічних відносин відбувається після надмірного вживання алкоголю.

"Примітно, що за часи десятиліття очолювання сергеєм шойгу російського міністерства оборони йому вдалось розбудувати систему преференцій для його одноплемінників тувинців, тому провадження порушених проти них справ у військовій прокуратурі намагаються приховати або ж відкласти у "довгу шухляду"", - ідеться в повідомленні.

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