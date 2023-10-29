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В рядах российской армии участились этнические конфликты

Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

В оккупационной армии Кремля назревает этнический конфликт между тувинцами и россиянами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По данным украинского подполья, все чаще военнослужащие тувинцы в рядах российского оккупационного войска конфликтуют с россиянами. Нередко такие споры заканчиваются применением холодного или огнестрельного оружия с летальным исходом.

"Причины вражды достаточно банальны - это вражда на основе традиционного превосходства россиян до порабощенных ею народов и борьбы за распределение военного снаряжения (коллиматоры, тепловизоры и другое оборудование)", - говорится в сообщении. 

При этом отмечается, что особенно бурно выяснение межэтнических отношений происходит после чрезмерного употребления алкоголя.

"Примечательно, что за времена десятилетия возглавления Сергеем Шойгу российского министерства обороны ему удалось построить систему преференций для его соплеменников тувинцев, поэтому производство возбужденных против них дел в военной прокуратуре пытаются скрыть или отложить в "длинный ящик"", - говорится в сообщении. 

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