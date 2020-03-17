Лауреат общенациональной программы "Человек года – 2019" в номинации "Лидер строительной области года"

Компания "ИнтерГал-Буд"

Коммерческий директор - Анна Лаевская

Существующие в настоящее время корпоративные награды: премия IBUILD "девелопер года" 2019; премия European Property Awards 2019 - Девелопер года; №1 в рейтинге застройщиков "Минфин" по количеству введенного в эксплуатацию жилья за 2 полугодие 2018 года; победа в бизнес-конкурсе "Бренд года" 2019.

Самые значительные события Вашей компании в 2019 году: №1 в рейтинге застройщиков "Минфин" по количеству введенного в эксплуатацию жилья.

История создания вашего ЖК? "Интеграл-Буд" - надежная строительная компания, которая работает для людей уже 16 лет. Пройдя стремительный путь развития с 2003 года, мы достигли значительных результатов в сфере строительства жилой и коммерческой недвижимости в Украине.

Что позволило вашему ЖК выйти в лидеры на рынке новостроек? В чем его уникальность? Фишка "Интеграл-Буд" как раз - в разнообразии предложений. Каждый из наших жилых комплексов имеет свои уникальные преимущества, и наши покупатели имеют возможность выбирать жилье "под себя". Например, на территории ЖК "Сырецкие сады" мы высадим собственный фруктовый сад, а у каждого дома будет своя детская площадка. "Нивки Парк" подойдет активным людям с высоким темпом жизни. Комплекс расположен у метро, отдохнуть же от суеты можно в парке, расположенном рядом. Наша особая история - премиальный комплекс Intergal City. Обтекаемые формы, уникальные дизайнерские и архитектурные решения - такого комплекса на рынке нет.

Какие передовые технологии применялись при строительстве ЖК? Или учитывался положительный опыт других стран? "Интеграл-Буд" как крупный украинский застройщик, лидер рынка и неоднократный победитель международных премий является компанией, которая, принимая все лучшее, что делают коллеги на международных рынках, сама диктует тренды и задает направления в Украине с учетом потребностей и вкуса украинский.

Какую инфраструктуру предлагает ЖК для своих жителей? Все жилые комплексы компании "Интеграл-Буд" построены в логике "город в городе". Мы обеспечиваем наших жителей полный спектром всего, что нужно для полноценной жизни и отдыха в середине комплекса. Детские сады, начальные школы, крупные супермаркеты и небольшие магазины, фитнес центры и салоны красоты, аптеки, парикмахерские, поштоматы, разнообразные детские и спортивные площадки, роллердромы и скалодромы.

Почему покупатель выбирает вас? "Интеграл-Буд" - компания с именем и репутацией надежного застройщика на рынке. Компания, которая всегда выполняет свои обязательства перед покупателями и имеет 100% статистику достройки своих объектов. Как результат, за 16 лет работы в домах "Интеграл-Буд" уже более 17 000 семей. Кстати, истории некоторых из них можно посмотреть здесь: https://www.youtube.com/channel/UCf9rjyUqLlwyDiBgdEH5hVg

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели: Всегда быть на шаг впереди и лучшего за себя вчерашнюю.

Быть сегодня успешным - это ... верить в то, что ты делаешь, быть честной с самой собой.

Благодаря чему ваш бренд получил эту награду (назовите три основных пункта)? Особенность «Интеграл-Буд» - быстрое строительство из качественных материалов. Важная опция, которую "Интеграл-Буд" предложил первым еще несколько лет назад - квартиры с готовым ремонтом. Выгодность этого варианта уже проверена и доказана нашими покупателями - более 50% всех квартир покупаются «под ключ». В таком случае, покупатель экономит около 40%, без учета времени и нервов, которые неизбежны при ремонте, и которые не вернешь.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Обеспечить всех Украинских качественным и комфортным жильем.

Есть ли в планах компании другие проекты в сфере жилищного строительства? "Интеграл-Буд", как лидер рынка, постоянно развивается и ставит перед собой новые вызовы. Сейчас в наших планах строительство и развитие сразу 4 новых проектов.