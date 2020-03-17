Лауреат загальнонаціональної програми "Людина - 2019" в номінації "Лідер будівельної галузі року"

Компанія "ІНТЕРГАЛ-БУД"

Комерційний директор – Анна Лаєвська

Існуючі на даний час корпоративні нагороди: премія IBUILD «девелопер року» 2019; премія European Property Awards 2019 – Девелопер року; №1 у рейтингу забудовників «Мінфін» за кількістю введеного в експлуатацію житла за 2 півріччя 2018 року; перемога у бізнес-конкурсі "Бренд року" 2019.

Найвагоміші події Вашої компанії в 2019 році: №1 у рейтингу забудовників «мінфін» за кількістю введеного в експлуатацію житла.

Історія створення вашого ЖК? "Інтергал-Буд" – найнадійніша будівельна компанія, яка працює для людей вже 16 років. Пройшовши стрімкий шлях розвитку з 2003 року, ми досягли значних результатів в сфері будівництва житлової та комерційної нерухомості в Україні.

Що дозволило вашому ЖК вийти в лідери на ринку новобудов? В чому його унікальність? Фішка "Інтергал-Буд" якраз - в різноманітності пропозицій. Кожен з наших житлових комплексів має свої унікальні переваги, і наші покупці мають можливість вибирати житло "під себе". Наприклад, на території ЖК "Сирецькі сад" ми висадимо власний фруктовий сад, а біля кожного будинку буде своя дитяча площадка. "Нивки-Парк" підійде активним людям з високим темпом життя. Комплекс розташований біля метро, відпочити ж від суєти можна в парку, розташованому поруч. Наша особлива історія - преміальний комплекс Intergal City. Обтічні форми, унікальні дизайнерські та архітектурні рішення - такого комплексу на ринку немає.

Які передові технології застосовувалися при будівництві ЖК? Чи враховувався позитивний досвід інших країн? "Інтергал-Буд" як великий український забудовник, лідер ринку і неодноразовий переможець міжнародних премій є компанією, яка, беручи все краще, що роблять колеги на міжнародних ринках, сама диктує тренди і задає напрямки в Україні з урахуванням потреб і смаку українців.

Яку інфраструктуру пропонує ЖК для своїх мешканців? Всі житлові комплекси компанії "Інтергал-Буд" побудовані в логіці "місто в місті". Ми забезпечуємо наших мешканців повний спектром всього, що потрібно для повноцінного життя і відпочинку в середині комплексу. Дитячі садки, початкові школи, великі супермаркети і невеличкі магазини, фітнес центри и салони краси, аптеки, перукарні, поштомати, різноманітні дитячі і спортивні майданчики, ролердроми і скеледроми.

Чому покупець обирає вас? "Інтергал-Буд" - компанія з ім'ям і репутацією найнадійнішого забудовника на ринку. Компанія, яка завжди виконує свої зобов'язання перед покупцями і має 100% статистику добудування своїх об'єктів. Як результат, за 16 років роботи в будинках "Інтергал-Буд" вже понад 17 000 сімей. До речі, історії деяких з них можна подивитися тут: https://www.youtube.com/channel/UCf9rjyUqLlwyDiBgdEH5hVg

Життєві принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети. Завжди бути на крок попереду і кращого за себе вчорашню.

Бути сьогодні успішним – це… вірити в те, що ти робиш, бути чесною з самою собою.

Завдяки чому ваш бренд отримав цю нагороду (назвіть три основних пункти)? Особливість "Інтергал-Буд" - швидке будівництво з якісних матеріалів. Важлива опція, яку "Інтергал-Буд" запропонував першим ще кілька років тому - квартири з готовим ремонтом. Вигідність цього варіанту вже перевірена і доведена нашими покупцями - більше 50% всіх квартир купуються "під ключ". В такому випадку, покупець економить близько 40%, без урахування часу і нервів, які неминучі при ремонті, і які не повернеш.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Забезпечити всіх українців якісним і комфортним житлом.

Чи є в планах компанії інші проекти в сфері житлового будівництва? "Інтергал-Буд" як лідер ринку постійно розвивається і ставить перед собою нові виклики. Наразі у наших планах зведення і розвиток одразу 4 нових проектів.