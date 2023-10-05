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Лауреат Нобелівської премії з фізики віддасть призові гроші на допомогу українцям

Четвер 05 жовтня 2023 13:53
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Лауреат Нобелівської премії з фізики віддасть призові гроші на допомогу українцям Фото: лауреат Нобелівської премії з фізики Ференц Крауш (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Лауреат Нобелівської премії з фізики Ференц Крауш має намір віддати свої призові гроші на допомогу українцям. Йдеться про суму понад 300 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Portfolio.

Нобелівська премія цього року становить 11 млн шведських крон (995 тисяч доларів). Її розділили на трьох переможців, а тому кожному дісталася рівна частина.

Для угорського нобелівського лауреата стало величезним сюрпризом здобути нагороду, і він подякував своїм двом колегам, які розділили з ним нагороду. Також Крауш заявив, що направив фінансову частину виграної ним премії на благодійність - на допомогу українцям.

Вчений вирішив підтримати проекти місцевих громад на території України. Вони допомагають провадити діяльність, яка задовольняє нагальні потреби громадян України.

Своїми першими проектами вони допомогли близько 30 дітям, які втратили свої будинки на сході України та знайшли притулок у початковій школі на заході України. Наразі понад 300 учнів школи забезпечені цифровими навчальними посібниками.

Нобелівська премія з фізики

Нагадаємо, Нобелівський комітет 3 жовтня оголосив лауреатів премії у галузі фізики. Ними стали науковці П'єр Агостіні, Ференц Крауш і Анн Л'Ульє.

Вчені отримали Нобелівську премію за "експериментальні методи, які генерують аттосекундні імпульси світла для дослідження динаміки електронів у речовині".

Експерименти вчених дали людству нові інструменти для дослідження світу електронів всередині атомів і молекул. Вони продемонстрували спосіб створення надзвичайно коротких імпульсів світла, які можна використовувати для вимірювання швидких процесів, у яких електрони рухаються або змінюють енергію.

Внесок лауреатів уможливив дослідження процесів, які є настільки швидкими, що раніше їх було неможливо простежити.

Лауреати премії з фізики створили досить короткі спалахи світла, щоб зробити знімки надзвичайно швидкого руху електронів. Анн Л'Ульє виявила новий ефект від взаємодії лазерного світла з атомами в газі.

При цьому Агостіні та Крауш продемонстрували, що цей ефект можна використовувати для створення більш коротких імпульсів світла, ніж це було можливо раніше.

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