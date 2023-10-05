Лауреат Нобелевской премии по физике отдаст призовые деньги в помощь украинцам

Лауреат Нобелевской премии по физике Ференц Крауш намерен отдать свои призовые деньги на помощь украинцам. Речь идет о сумме более 300 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Portfolio .

Нобелевская премия в этом году составляет 11 млн шведских крон (995 тысяч долларов). Ее разделили на троих победителей, а потому каждому досталась равная часть.

Для венгерского нобелевского лауреата стало огромным сюрпризом получить награду, и он поблагодарил своих двух коллег, разделивших с ним награду. Также Крауш заявил, что направил финансовую часть выигранной им премии на благотворительность - на помощь украинцам.

Ученый решил поддержать проекты местных общин на территории Украины. Они помогают осуществлять деятельность, удовлетворяющую неотложные потребности граждан Украины.

Своими первыми проектами они помогли около 30 детям, потерявшим свои дома на востоке Украины и приютившимся в начальной школе на западе Украины. В настоящее время более 300 учеников школы обеспечены цифровыми учебными пособиями.

Нобелевская премия по физике

Напомним, Нобелевский комитет 3 октября объявил лауреатов премии в области физики. Ими стали ученые Пьер Агостини, Ференц Крауш и Анн Л'Улье.

Ученые получили Нобелевскую премию за "экспериментальные методы, генерирующие аттосекундные импульсы света для исследования динамики электронов в веществе".

Эксперименты ученых дали человечеству новые инструменты по исследованию мира электронов внутри атомов и молекул. Они продемонстрировали способ создания чрезвычайно коротких импульсов света, которые можно использовать для измерения быстрых процессов, в которых электроны двигаются или изменяют энергию.

Вклад лауреатов сделал возможным исследование процессов, которые настолько быстры, что раньше их было невозможно проследить.

Лауреаты премии по физике создали довольно короткие вспышки света, чтобы сделать снимки очень быстрого движения электронов. Анн Л'Улье обнаружила новый эффект от взаимодействия лазерного света с атомами в газе.

При этом Агостини и Крауш продемонстрировали, что этот эффект можно использовать для создания более коротких импульсов света, чем это было возможно раньше.