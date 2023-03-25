UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Латвійському ляльковому театрі більше не ставитимуть вистави російською мовою

Фото: У Латвійському ляльковому театрі більше не ставитимуть вистави російською мовою (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Наступного сезону з репертуару Латвійського театру ляльок зникнуть постановки російською мовою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву члена правління латвійського театру ляльок Мартінша Ейхе, яку приводить LSM.

"Це наказ Мінкульту, він набирає чинності на початку наступного сезону. Нині у нас перехідний етап. Ми граємо майже всі спектаклі, які у нас є, російською. Нові не ставимо. До кінця сезону граємо, після цього сезону ми більше не гратимемо їх", - йдеться у заяві.

Зазначається, що це відбувається на тлі загальних змін, згідно з якими з 1 вересня цього року процес освіти переходить лише на державну мову, починаючи безпосередньо з дошкільної освіти.

Тому і Латвійський театр ляльок, який досі мав спектаклі і латиською, і російською мовами, також переходить лише на латиську мову. Акторам, які були зайняті у спектаклях російською мовою, іншу роботу шукати не доведеться, вони продовжать грати, але у спектаклях латиською мовою.

Нагадаємо, що Латвія може на законодавчому рівні обмежити використання російської мови на роботі та в громадських місцях.

Латвія до 2026/2027 навчального року зробити другою іноземною мовою у школах одну з мов Європейського Союзу. Школярі, ймовірно, більше не зможуть вивчати російську мову як другу іноземну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЛатвіяСанкції проти Росії