На латвийско-российской границе начали строить стену

От места пересечения эстонско-латвийско-российской границы до пункта пропуска Лухамаа построят стену и другую пограничную инфраструктуру протяженностью 23,5 км. Строительные работы включают в себя сооружение патрульных троп и подъездных дорог, ограждение, систему видеонаблюдения и многое другое.

Об этом сообщает ERR.

"Сегодня начинается строительство десятой части из 136 километров сухопутной границы. Большая часть ежедневной работы по охране границы выполняется с помощью пеших патрулей. Между тем человек не может охватить каждый метр границы, ему необходима современная техническая поддержка", - сказал руководитель пограничного подразделения Департамента полиции и погранохраны Латвии Эгерт Беличев.

Предполагается, что на строительство 23,5 км пограничной инфраструктуры потребуется до трех лет. Стоимость первого этапа строительства составит 20 миллионов евро.

Всего планируется построить около 90 километров стены на границе с Россией.

Напомним, в 2014 году Арсений Яценюк анонсировал начало возведения физической границы между Украиной и Российской Федерацией.

Строительство должно было завершиться в 2018 году, однако сроки продлили до 2021 года. Сейчас планируется перенос реализации проекта "Стена" еще на 4 года.