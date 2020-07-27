На латвійсько-російському кордоні почали будувати стіну

Від місця перетину естонсько-латвійсько-російського кордону до пункту пропуску Лухамаа побудують стіну та іншу прикордонну інфраструктуру протяжністю 23,5 км. Будівельні роботи охоплюють спорудження патрульних стежок і під'їзних доріг, огородження, систему відеоспостереження і багато іншого.

Про це повідомляє ERR.

"Сьогодні починається будівництво десятої частини зі 136 кілометрів сухопутного кордону. Велика частина щоденної роботи з охорони кордону виконується з допомогою піших патрулів. Між тим людина не може охопити кожен метр кордону, їй потрібна сучасна технічна підтримка", - сказав керівник прикордонного підрозділу Департаменту поліції та прикордонної охорони Латвії Егерт Белічев.

Передбачається, що на будівництво 23,5 км прикордонної інфраструктури потрібно до трьох років. Вартість першого етапу будівництва складе 20 мільйонів євро.

Всього планується побудувати близько 90 кілометрів стіни на кордоні з Росією.

Нагадаємо, у 2014 році Арсеній Яценюк анонсував початок зведення фізичного кордону між Україною і Російською Федерацією.

Будівництво повинно було закінчитися у 2018 році, проте терміни продовжили до 2021 року. Зараз планується перенесення реалізації проекту "Стіна" ще на 4 роки.