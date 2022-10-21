Латвійська церква виходить з РПЦ і просить автокефалію у Кирила

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

Повідомляється, що напередодні пройшов собор ЛПЦ, на якому обговорювалося звернення до Кирила про автокефалію та внесення відповідних змін до статуту церкви. Прохання підтримали майже всі учасники собору.

Зазначимо, звернення необхідне для того, щоб вихід з Російської православної церкви був канонічним і не вважався розколом. До цього у вересні латвійський Сейм ухвалив закон, згідно з яким ЛПЦ має діяти повністю незалежно від Москви, оскільки Московський патріархат підтримує війну Росії в Україні.