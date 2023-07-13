У Латвії проросійського журналіста оштрафували за пропаганду, - ЗМІ

Зазначається, що обвинуваченим є прокремлівський журналіст, редактор російського ЗМІ "Sputnik Lietuva" Марат Касем.

Президент країни незадоволений покаранням

Нерозуміння такого м'якого вироку висловив і президент Латвії Едгарс Рінкевічс, який запросив інформацію в прокуратурі і планує обговорити цю справу на зустрічі з генеральним прокурором Юрієм Стуканасом.

Розслідування

Під час розслідування було встановлено, що Касем надавав інтелектуальну і фізичну підтримку Росії з особистих мотивів і корисливих бажань з 2017 по листопад 2022 року.

Згідно з приписом Генеральної прокуратури Латвії про покарання, його визнали винним і покарали за допомогу іноземній державі в діянні, спрямованому проти Латвії.

Покарання

З урахуванням вищевикладеного, а також його матеріального становища і того факту, що обвинувачений майже чотири місяці перебував під вартою під час слідства, він був оштрафований на 15 500 євро.

Справа проти Марата Касема

У січні правоохоронці Латвії затримали російського пропагандиста за шпигунство. Його підозрюють у порушенні економічних санкцій Євросоюзу щодо РФ і шпигунстві.

Тоді суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Касему загрожує до 20 років позбавлення волі, його доправили в ризьку Центральну в'язницю.