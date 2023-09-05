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У Латвії заявили, що погана транспортна інфраструктура гальмує доставку допомоги Україні

Вівторок 05 вересня 2023 07:52
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У Латвії заявили, що погана транспортна інфраструктура гальмує доставку допомоги Україні Фото: доставка допомоги Україні від Латвії затримується через погану транспортну інфраструктуру (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Недосконала транспортна інфраструктура між Латвією та Україною призводить до затримки доставок вантажів з допомогою.

Про це заявив міністр повідомлення Латвії Яніс Вітенбергс, передає РБК-Україна з посиланням на Delfi.

За словами латвійського чиновника, йдеться не лише про дорожні мережі, але також про залізниці, порти та аеропорти.

Під час спілкування з міністрами країн-членів Євросоюзу на круглому столі Вітенбергс відзначив важливість інвестицій у таку транспортну інфраструктуру в регіоні, оскільки фінансування з європейських фондів недостатньо.

"Ми домовляємося про спільну позицію з країнами-однодумцями з нашого регіону та ЄС, щоб отримати додаткові кошти для проектів та інвестицій", - сказав глава Мінсполучення Латвії.

Також він зазначив, що було проведено значну роботу щодо покращення інфраструктури єдиної європейської транспортної мережі.

Допомога Україні від Латвії

Латвія є одним з найактивніших союзників України з початку повномасштабного вторгнення РФ. Вона надає нашій країні як військову, так і політичну допомогу.

Нещодавно глава Міноборони Латвії Інара Мурнієце заявила про те, що країна виділяє на гуманітарну та військову допомогу Україні понад 1% від національного ВВП.

Раніше повідомлялося, що парламент Латвії закликав НАТО запросити Україну стати частиною Альянсу.

Також Латвія домовилася з Канадою про спільну програму навчання українських захисників. А 25 серпня стало відомо про передачу Україні чергового гелікоптера Мі-17.

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Латвія інфраструктура Допомога Україні
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