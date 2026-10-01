У Латвії заявили про готовність розмістити ядерну зброю: останнє слово за НАТО

Латвія готова розмістити на своїй території ядерну зброю, якщо таке рішення буде колективно ухвалене НАТО та виникне відповідна необхідність.

Про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевічс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Рінкевічс таким чином прокоментував пропозицію Великої Британії щодо посилення ядерного захисту країн, які входять до Об'єднаних експедиційних сил (JEF). До цього формату належать, зокрема, країни Балтії, Північної Європи та Нідерланди.

За словами президента Латвії, законодавство його країни не містить заборони на розміщення ядерної зброї. Він зазначив, що під час підготовки Латвії до вступу в НАТО у 2003 році країни Альянсу підтвердили відсутність обмежень щодо участі в повному механізмі колективної безпеки, включно з системою ядерного стримування.

"Якщо така необхідність виникне і НАТО ухвалить таке колективне рішення, у Латвії буде розміщено ядерну зброю", – заявив Рінкевічс.

Водночас президент наголосив, що зараз жодних конкретних переговорів щодо розміщення ядерної зброї в Латвії не ведеться.

Рінкевічс також заявив, що ядерне стримування відіграє важливу роль у безпеці Європи. Він вважає, що без ядерної зброї на континенті могло б відбутися більше звичайних воєн.

Що відомо про ядерну політику НАТО

Як відомо, НАТО офіційно називає ядерні сили одним із ключових компонентів системи стримування та оборони Альянсу. Основним органом консультацій і ухвалення рішень щодо ядерного стримування є Група ядерного планування НАТО (NPG), рішення в якій ухвалюються консенсусом.

Наразі три країни НАТО – США, Велика Британія та Франція – мають ядерну зброю. При цьому американські ядерні боєприпаси розміщені на території низки європейських союзників у межах домовленостей про ядерне стримування, а контроль над ними зберігають Сполучені Штати.