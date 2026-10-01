В Латвии заявили о готовности разместить ядерное оружие: последнее слово за НАТО

Латвия готова разместить на своей территории ядерное оружие, если такое решение будет коллективно принято НАТО и возникнет необходимость.

Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Ринкевичс таким образом прокомментировал предложение Великобритании по усилению ядерной защиты стран, входящих в Объединенные экспедиционные силы (JEF). К этому формату относятся, в частности, страны Балтии, Северной Европы и Нидерланды.

По словам президента Латвии, законодательство его страны не содержит запрета на размещение ядерного оружия. Он отметил, что во время подготовки Латвии к вступлению в НАТО в 2003 году страны Альянса подтвердили отсутствие ограничений по участию в полном механизме коллективной безопасности, включая систему ядерного сдерживания.

"Если такая необходимость возникнет и НАТО примет такое коллективное решение, в Латвии будет размещено ядерное оружие", – заявил Рынкевичс.

В то же время президент подчеркнул, что сейчас никаких конкретных переговоров по размещению ядерного оружия в Латвии не ведется .

Ринкевичс также заявил, что ядерное сдерживание играет немаловажную роль в безопасности Европы. Он считает, что без ядерного оружия на континенте могло произойти больше обычных войн.

Что известно о ядерной политике НАТО

Как известно, НАТО официально называет ядерные силы одним из ключевых компонентов системы сдерживания и обороны Североатлантического союза. Основным органом консультаций и принятия решений по ядерному сдерживанию является Группа ядерного планирования НАТО (NPG), решения в которой принимаются консенсусом.

В настоящее время три страны НАТО – США, Великобритания и Франция – имеют ядерное оружие . При этом американские ядерные боеприпасы находятся на территории ряда европейских союзников в рамках договоренностей о ядерном сдерживании, а контроль над ними сохраняют Соединенные Штаты.