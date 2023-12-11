У Латвії затримали трьох осіб за фактом поставок електроніки для військових РФ

Про це заявила Служба держбезпеки Латвії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lsm.lv .

Згідно з отриманою під час розслідування інформацією, зареєстрована в Латвії компанія постачала в Росію електронні компоненти, використовувані під час виробництва військової продукції, на суму понад півмільйона євро.

"4 грудня цього року в рамках кримінального процесу служба провела кримінально-процесуальні дії на шести пов'язаних із латвійською компанією об'єктах у Ризі, під час яких вилучено велику кількість документів і носіїв інформації для подальшого розслідування", - пише видання.

Також було затримано трьох пов'язаних із фірмою осіб. Наразі двох із них поміщено під варту, а одному із затриманих застосовано запобіжний захід, не пов'язаний із позбавленням волі.

РФ намагається обходити західні санкції

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росію слід позбавити можливості обходити санкції через посередників для того, щоб "демонтувати" віру у безкарність країни-агресора.

Нещодавно правоохоронці Фінляндії викрили схему з ухилення санкцій ЄС. Компанії постачали в Росію безпілотники на мільйони євро.

Також Білорусь в обхід санкцій постачає західні автомобілі преміум-класу для Росії. У митних деклараціях країною походження цих машин вказано Німеччину, США, Великобританію і не тільки.