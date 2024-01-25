У Латвії закликали зміцнювати безпеку на тлі ризиків великої війни в Європі

Росія веде імперіалістичну війну

"Ми повинні усвідомлювати - ми усвідомлюємо - що війна повернулася в Європу. Минув рік і 11 місяців, скоро два роки, з моменту неспровокованого і брутального нападу Росії на сусідню Україну з метою знищити її як державу", - сказав міністр.

За його словами, Росія веде імперіалістичну війну, ширшою метою якої є призупинення і зміна міжнародного порядку, що ґрунтується на верховенстві закону, і заміна його на владу брутальної сили.

Потрібно допомагати Україні

Каріньш сказав, що Росія намагається всіма способами у своїй пропаганді розповідати і жителям Латвії, і решті західного світу, що всі вони розколоті, безпомічні, що війна йде вперед, що Росія її виграє, і що в опору немає сенсу.

"І я вам скажу - це брехня, це нісенітниця і дурість", - сказав міністр.

Глава МЗС додав, що Латвія стоїть разом зі своїми союзниками, у них ще є робота, але те, що абсолютно в їхніх силах - допомагати Україні перемогти в цій війні.

Зміцнення власної безпеки

"Це можливо, і можливо після цієї війни стримувати Росію, щоб вона ніколи більше не нападала ніде в Європі. Це не неминуче, що буде велика війна в Європі, а в наших силах її призупинити, працюючи, звичайно, над зміцненням своєї безпеки разом із нашими західними союзниками", - заявив Каріньш.

Міністр поставив собі питання, що саме Латвія як держава зробила, щоб зміцнити власну безпеку.

"20 років тому наша країна вступила у дві дуже значущі міжнародні організації - Європейський союз і НАТО. Цього року виповнюється рівно 20 років, і наша участь у цих двох організаціях від моменту вступу була основою того, що наша економіка продовжувала розвиватися, і того, що ми фактично жили в мирі та безпеці. Це основа основ", - підкреслив глава латвійського зовнішньополітичного відомства.

Збільшення витрат на оборону

Він додав, що альянс НАТО і безпека НАТО засновані на принципі - захисти себе, і твої друзі прийдуть на допомогу. Але в основі потрібно захищати себе самому. За його словами, цього року на оборону виділяється 2,4% від ВВП і Латвія рухається до показника 3% від ВВП.

Очільник МЗС наголосив, що Латвія уклала контракти на постачання озброєнь, що зводиться військовий полігон у Селії, який буде майже вдвічі більшим за полігон в Адажі, що збільшено військову присутність у країні сил НАТО, що запроваджується служба цивільної оборони.

Можлива війна Росії і НАТО

Нагадаємо, нещодавно німецьке видання Bild опублікувало сценарій військових навчань Німеччини, під час яких німецькі збройні сили готуються до гібридної атаки Росії на східному фланзі НАТО.

Чиновник НАТО прокоментував матеріал видання Bild і заявив, що Альянс отримав сценарій навчання, який завжди являє собою уявну ситуацію для перевірки військових можливостей у тому чи іншому районі.

Докладніше про військові потенціали Росії та НАТО, а також про те, як може розвиватися конфлікт, - у тексті РБК-Україна.