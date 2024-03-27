У Латвії вважають, що частину заморожених коштів РФ варто використати на зброю для України

Каріньш зазначив, що ЄС націлений на використання прибутків від заморожених активів Росії на допомогу для України. Наразі йдеться про кілька мільярдів євро.

За його словами, треба мати можливість використовувати російські кошти не лише для відновлення України, але і для закупівлі озброєння.

"На мій погляд, треба дивитися на це ширше - не тільки на прибутки від активів, а й на самі активи та державні активи, які знаходяться в різних європейських банках. Це сотні мільярдів. Ми повинні мати змогу використовувати ці кошти не лише на відбудову України, але й також на озброєння", - зазначив латвійський міністр.

Конфіскація активів РФ

Нагадаємо, лідери країн ЄС під час першого дня саміту 21 березня обговорювали питання спрямування прибутку від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України та досягли попередньої домовленості.

За підсумками, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що лідери ЄС відкрили шлях до використання частини доходів від заморожених російських активів для фінансування військової техніки для України.

"Ми можемо розраховувати на збір близько 3 млрд євро у 2024 році та аналогічні суми у наступні роки", - сказала Фон дер Ляєн.

Тим часом у Брюсселі виявили ще 5 млрд євро прибутку від російських активів.

Низка країн, зокрема Польща та Естонія, виступили за те, щоб заморожені активи РФ використати не лише на відбудову України, а й її оборону.