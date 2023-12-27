У Латвії визначилися з кількістю росіян, яких повинні будуть депортувати з країни

Згадані 1213 осіб не подали документи для отримання посвідки на проживання в Латвії до встановленого поправками до імміграційного закону терміну - до 30 листопада, і немає інформації про те, що ці люди вже покинули країну.

З тих громадян РФ, які вже затягнули з подачею документів, до 30 листопада документи на отримання будь-якої (наприклад, посвідки на тимчасове, а не постійне) проживання подали все ж 1344 людини.

"Зібрана на цей момент інформація свідчить, що ще 904 людини перетнули зовнішній кордон Латвії і покинули країну", - йдеться в матеріалі.

Що цьому передувало

У вересні стало відомо, що у Латвії запрацювали нові правила отримання посвідки на проживання, згідно з яким тисячі росіян можуть отримати приписи залишити країну.

У грудні вже повідомлялось, що понад 1 000 громадян Росії, які проживають у Латвії, можуть бути видворені з країни.

Також Литва анулювала посвідки на проживання більш ніж у тисячі російських громадян. На думку влади країни, вони становлять загрозу безпеці. Таке рішення було ухвалено після того, як уряд Литви розіслав жителям країни анкету з питаннями щодо їхнього ставлення до вторгнення Росії в Україну.

Повідомлялося, що Литва скасувала посвідку на проживання в країні для 135 росіян, які підтримують війну РФ проти України.