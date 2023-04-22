У Латвії вимагають від Китая пояснень після скандальної заяви посла

"Зауваження посла Китаю у Франції щодо міжнародного права та суверенітету націй абсолютно неприйнятні", - заявив Рінкевичс.

До того ж наразі Латвія очікує від китайської сторони пояснень і повного спростування цієї заяви.

Нагадаємо, китайський посол в Франції Лу Шайе заявив, що пострадянські республіки нібито не мають статусу у міжнародному праві.

Після цього МЗС Естонії викликало посла Китаю на килим і заявило, що такі висловлювання викликають нерозуміння.

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