У Латвії та Естонії оголошували про загрозу дронів під час атаки РФ на Україну

10:19 03.05.2026 Нд
2 хв
Чи порушували безпілотники повітряний простір цих країн?
aimg Тетяна Степанова
Фото: у Латвії та Естонії оголошували про загрозу дронів під час атаки РФ на Україну (Getty Images)

Жителів кількох регіонів Латвії та Естонії вранці 3 травня попередили про можливу загрозу безпілотників на тлі атаки Росії на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національних збройних сил Латвії у соцмережі X та Міністерства внутрішніх справ Естонії у Facebook.

Як повідомляється, жителі естонських повітів Вирумаа та Іда-Вірумаа отримали попередження від військових про загрозу дронів близько 3:00 ранку.

О 5:30 ранку Сили оборони скасували тривогу, повідомивши, що в повітряному просторі Естонії немає загроз.

У Міністерстві внутрішніх справ пізніше уточнили, що попередження надіслали "у зв’язку з військовими діями Росії проти України", зокрема через ймовірність того, що дрони можуть потрапити в повітряний простір Естонії.

Близько 4:00 ранку подібне попередження отримали жителі латвійських міст - Алуксне, Балві, Лудзе, Резекне та Краслава.

Через кілька годин збройні сили Латвії повідомили, що можлива загроза зникла.

"Національні збройні сили спільно з союзниками по НАТО постійно контролюють повітряний простір, щоб забезпечити здатність негайно реагувати на потенційну загрозу. Поки триває російська агресія в Україні, можливе повторення випадків, коли іноземний безпілотний літальний апарат влітає в повітряний простір Латвії або наближається до нього", - зазначили у відомстві.

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 3 травня Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 268 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети та 19 ударних дронів на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

Зокрема, російські окупанти вночі вкотре атакували дронами цивільну та портову інфраструктуру в Одеській області. Відомо про загиблих та постраждалих.

