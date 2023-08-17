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У Латвії скликають Раду нацбезпеки через ситуацію на кордоні з Білоруссю

Фото: президент Латвії Едгарс Рінкевичс (facebook com edgars rinkevics)
Автор: Наталія Юрченко

Латвія проведе засідання Ради національної безпеки через ситуацію на кордонах з Білоруссю та Росією. Також обговорять перебування бойовиків ПВК "Вагнера" на території Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Латвії Едгарса Рінкевичса в Twitter.

"Сьогодні я скликав засідання Ради національної безпеки, на порядку денному: політика покарання в умовах гібридної війни, ситуація на східному кордоні та присутність групи Вагнера в Білорусі", - повідомив він.

Видання Delfi зазначає, що після перевірки східного кордону латвійський президент заявив про необхідність вирішити низку проблем на кордоні з РФ та Білоруссю. Він зазначив, що кордон потрібно посилити датчиками, системами відеоспостереження, а також парканом.

Крім того, Рінкевичс незадоволений політикою щодо покарання осіб, причетних до нелегальної міграції. Він назвав її надто м'якою.

"Ті, хто допомагають, організовують нелегальну міграцію і допомагають режиму Александра Лукашенка, допомагають ворогу. За це можна отримати 30 діб арешту, після чого людина добре відпочиває і продовжує займатися тим, чим займалася раніше", - сказав він.

ПВК "Вагнера" у Білорусі

Нагадаємо, після невдалого заколоту ватажка "вагнерівців" Євгенія Пригожина декілька тисяч його бойовиків виїхали до Білорусі. Частина з них вже повернулася до Росії.

Проте найманці "Вагнера", як заявляють в Україні, Польщі та країнах Балтії, можуть влаштувати провокації. Зокрема, прем'єр Польщі раніше повідомив, що РФ та Білорусь направили до Сувальського коридору сотню бойовиків.

Нещодавно Литва вирішила закрили два пункти на кордоні з Білоруссю. Також Польща та країни Балтії не виключають повне закриття кордонів з Білоруссю.

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