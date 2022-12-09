У Латвії розкрили двох олігархів, які займалися забеспеченням армії РФ, - ЗМІ

Пов'язані з Кремлем олігархи Іскандар Махмудов та Андрій Бокарєв продовжують активно вести бізнес у Латвії, контролюючи компанії у Ризі як особисто, так і через підставних осіб, крім того, вони отримують фінансування у формі грантів ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider .

Махмудов і Бокарєв станом на 2021 рік контролюють Ризький електромашинобудівний завод (RER) - велике латвійське підприємство, яке виробляє електрообладнання для поїздів, вагонів метро та міського громадського транспорту.

За даними латвійського комерційного реєстру, 36% акцій RER станом на 2021 рік контролювала російська юрособа "Холдинг Транскомпонент". По 20% у ньому через ланцюжок юридичних осіб мають кремлівські олігархи, ще 46% - московська Krona Grup, за якою вони також стоять, решта - ділять між собою пов'язані з Махмудовим та Бокарєвим партнери.

Контрольована російськими олігархами латвійська компанія працює по всій Європі: наприклад, у травні презентувала у Чехії новий електродвигун для тролейбусів та електробусів. Крім того, RER отримує фінансування від Європейського Союзу – через гранти, які видає Латвійське агентство інвестицій та розвитку та міністерство економіки Латвії.

Як зазначає The Insider, у Росії олігархи володіють компаніями, які є постачальниками російського міністерства оборони. Раніше вони володіли частками у збройовому концерні "Калашників", а зараз через "Колом'янський завод" продовжують постачати дизельні двигуни для російських військових кораблів.

Загрозою національної безпеки латвійська влада Бокарєва і Махмудова не вважає, попри те, що вона є постачальниками російської армії.

Махмудов та Бокарєв проходили фігурантами кількох кримінальних справ як підприємці, через які відмивалися гроші криміналу.

Ділові зв'язки Бокарєва та Махмудова охопили всі країни Балтії. Окрім Литви та Латвії, вони довгий час були і партнерами однієї з найбагатших жінок Естонії – Тетяни Ліксутової, ексдружина віцемер Москви Максима Ліксутова.

Латвійська національна рада з електронних ЗМІ анулювала ліцензію на мовлення телеканалу "Дождь". Крім того, ЗМІ оштрафували на 10 тисяч євро через демонстрацію карти, на якій Крим зображено територією Росії, а ведучий закликав глядачів допомагати російській армії.

Подробиці скандалу навколо російського телеканалу - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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