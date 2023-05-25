У Латвії репатріантам видаватимуть посвідку на проживання і змусять складати іспит на знання мови

Згідно з поправками до закону, вже з липня цього року репатріантам у Латвії видаватимуть тимчасову посвідку на проживання замість постійної. Водночас їм також доведеться скласти іспит на знання державної мови хоча б на базовому рівні.

Крім цього, з 2024 року влада також планує повністю скасувати норму, яка давала змогу нащадкам латишів і лівів, які є громадянами третіх країн, отримувати статус репатріанта в Латвії.

Зі свого боку з липня 2028 року планується скасувати закон "Про репатріацію" зовсім.

Перед остаточним ухваленням поправки ще мають пройти два парламентські читання.

Закон про репатріацію

Закон ухвалили у 1995 року, щоб полегшити можливість для людей родом із Латвії повернутися на батьківщину. Уже з 2010 року більшість заявок на репатріацію подавали громадяни Росії, Білорусі та України.

При цьому з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну кількість заявок від росіян складала 81% від усіх, хто просить. Так, Латвія за 2022 рік отримала 430 запитів громадян Росії. Проте лише 220 із них змогли підтвердити статус репатріанта або члена родини репатріанта.

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