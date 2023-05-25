RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Латвии репатриантам будут выдавать ВНЖ и заставят сдавать экзамен на знание госязыка

Фото: В Латвии репатриантам будут выдавать ВНЖ и заставят сдавать экзамен на знание госязыка (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Сейм Латвии в первом чтении утвердил поправки к закону о репатриации. Латвийские власти намерены отменить закон к 2028 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Согласно поправкам к закону, уже с июля этого года репатриантам в Латвии будут выдавать временный вид на жительство вместо постоянного. В то же время им также придется сдать экзамен на знание государственного языка хотя бы на базовом уровне.

Помимо этого с 2024 года власти также планируется полностью отменить норму, которая позволяла потомкам латышей и ливов, являющихся гражданами третьих стран, получать статус репатрианта в Латвии.

В свою очередь с июля 2028 года планируется отменить закон "О репатриации" вовсе.

Перед окончательным принятием поправки еще должны пройти два парламентских чтения.

Закон о репатриации

Закон был принят в 1995 году, чтобы облегчить возможность для людей родом из Латвии вернуться на родину. Уже с 2010 году большинство заявок на репатриации подавали граждане России, Беларуси и Украины.

При этом с начала полномасштабного вторжения России в Украину количество заявок от россиян составляли 81% от всех просящих. Так, Латвия за 2022 год получила 430 запросов от граждан России. Однако только 220 из них смогли подтвердить статус репатрианта или члена семьи репатрианта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛатвияРоссийская ФедерацияВид на жительство