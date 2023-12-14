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У Латвії проголосували за зниження ролі російської мови в трудових відносинах

Архівне фото: У Латвії проголосували за зниження ролі російської мови в трудових відносинах (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сейм Латвії сьогодні, 14 грудня, підтримав поправки до законодавства, які знизять роль російської мови в трудовій сфері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"Сейм підтримав у першому концептуальному читанні поправки Національного об'єднання до Закону "Про працю", які передбачають відмову від вимоги володіння російською мовою на ринку праці", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це торкнеться всіх, за винятком окремих професій.

Кому буде необхідно володіти російською мовою

За законопроект проголосували 72 депутати. Попереду - ще два читання законопроєкту в Сеймі. 

У законопроєкті йдеться про те, що вимагати володіння російською мовою роботодавці зможуть тільки від представників таких професій: 

  • академічний персонал вищих навчальних закладів;
  • бібліотекарі;
  • архіваріуси; 
  • письменники;
  • журналісти; 
  • лінгвісти.

Боротьба з впливом російської мови в країнах Балтії

Влітку повідомлялося, що в Естонії підняли штрафи для вчителів, які не володіють державною мовою і продовжують використовувати російську. Тепер школу зможуть оштрафувати на 10 тисяч євро.

Уже у вересні стало відомо, що уряд Латвії планує припинити мовлення громадських ЗМІ російською мовою. Нововведення може набути чинності 2026 року.

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