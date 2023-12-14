У Латвії проголосували за зниження ролі російської мови в трудових відносинах

Сейм Латвії сьогодні, 14 грудня, підтримав поправки до законодавства, які знизять роль російської мови в трудовій сфері.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
"Сейм підтримав у першому концептуальному читанні поправки Національного об'єднання до Закону "Про працю", які передбачають відмову від вимоги володіння російською мовою на ринку праці", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що це торкнеться всіх, за винятком окремих професій.
За законопроект проголосували 72 депутати. Попереду - ще два читання законопроєкту в Сеймі.
У законопроєкті йдеться про те, що вимагати володіння російською мовою роботодавці зможуть тільки від представників таких професій:
Влітку повідомлялося, що в Естонії підняли штрафи для вчителів, які не володіють державною мовою і продовжують використовувати російську. Тепер школу зможуть оштрафувати на 10 тисяч євро.
Уже у вересні стало відомо, що уряд Латвії планує припинити мовлення громадських ЗМІ російською мовою. Нововведення може набути чинності 2026 року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.