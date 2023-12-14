У Латвії проголосували за зниження ролі російської мови в трудових відносинах

"Сейм підтримав у першому концептуальному читанні поправки Національного об'єднання до Закону "Про працю", які передбачають відмову від вимоги володіння російською мовою на ринку праці", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це торкнеться всіх, за винятком окремих професій.

Кому буде необхідно володіти російською мовою

За законопроект проголосували 72 депутати. Попереду - ще два читання законопроєкту в Сеймі.

У законопроєкті йдеться про те, що вимагати володіння російською мовою роботодавці зможуть тільки від представників таких професій:

академічний персонал вищих навчальних закладів;

бібліотекарі;

архіваріуси;

письменники;

журналісти;

лінгвісти.

Боротьба з впливом російської мови в країнах Балтії

Влітку повідомлялося, що в Естонії підняли штрафи для вчителів, які не володіють державною мовою і продовжують використовувати російську. Тепер школу зможуть оштрафувати на 10 тисяч євро.

Уже у вересні стало відомо, що уряд Латвії планує припинити мовлення громадських ЗМІ російською мовою. Нововведення може набути чинності 2026 року.