У Латвії планують припинити мовлення ЗМІ російською мовою

Уряд Латвії планує припинити мовлення громадських ЗМІ російською мовою. Нововведення може набути чинності у 2026 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LSM.

"Латвійські громадські ЗМІ мають припинити мовлення російською мовою з 1 січня 2026 року. Це - один із пунктів Концепції національної безпеки, яку минулого вівторка за закритими дверима підтримав новий уряд", - ідеться в матеріалі.

"Минулий такий документ було схвалено 2019 року. І тепер у 2022 році проведено новий аналіз загроз державі. На підставі цього розроблено цей новий проєкт, який цього тижня схвалив Кабінет міністрів", - заявив заступник директора департаменту галузевої політики МВС Імант Закіс.

За його словами, документ уже надіслано до Сейму Латвії та канцелярії президента. Його мають ухвалити до 1 жовтня.

Латвія заборонила в'їзд автомобілям на російських номерах

13 вересня Естонія, Литва та Латвія оголосили, що після роз'яснень Єврокомісії щодо санкцій більше не впускатимуть на свою територію автомобілі з російськими номерами.

Так, у разі прибуття на кордон машини з російською реєстрацією водій і пасажири будуть змушені повернутися до РФ або вони зможуть перетнути кордон без авто, яке можуть конфіскувати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.