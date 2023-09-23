ua en ru
Сб, 23 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Латвії планують припинити мовлення ЗМІ російською мовою

Субота 23 вересня 2023 22:05
UA EN RU
У Латвії планують припинити мовлення ЗМІ російською мовою Фото: (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Латвії планує припинити мовлення громадських ЗМІ російською мовою. Нововведення може набути чинності у 2026 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LSM.

"Латвійські громадські ЗМІ мають припинити мовлення російською мовою з 1 січня 2026 року. Це - один із пунктів Концепції національної безпеки, яку минулого вівторка за закритими дверима підтримав новий уряд", - ідеться в матеріалі.

"Минулий такий документ було схвалено 2019 року. І тепер у 2022 році проведено новий аналіз загроз державі. На підставі цього розроблено цей новий проєкт, який цього тижня схвалив Кабінет міністрів", - заявив заступник директора департаменту галузевої політики МВС Імант Закіс.

За його словами, документ уже надіслано до Сейму Латвії та канцелярії президента. Його мають ухвалити до 1 жовтня.

Латвія заборонила в'їзд автомобілям на російських номерах

13 вересня Естонія, Литва та Латвія оголосили, що після роз'яснень Єврокомісії щодо санкцій більше не впускатимуть на свою територію автомобілі з російськими номерами.

Так, у разі прибуття на кордон машини з російською реєстрацією водій і пасажири будуть змушені повернутися до РФ або вони зможуть перетнути кордон без авто, яке можуть конфіскувати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Латвія Війна Росії проти України
NEWS
Знайшли слабку ділянку. Експерт пояснив важливість прориву ЗСУ біля Вербового
Знайшли слабку ділянку. Експерт пояснив важливість прориву ЗСУ біля Вербового
DAILY
Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою