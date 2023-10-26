У Латвії проголосували за заборону на перебування в країні автомобілів із реєстрацією в РФ

Парламент Латвії сьогодні, 26 жовтня, проголосував за поправки до законодавства, які передбачають заборону на перебування в країні зареєстрованих у Росії транспортних засобів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Законопроект передбачає, що власник транспортного засобу, зареєстрованого в Росії, повинен буде зареєструвати транспортний засіб або вивезти його з території Латвії протягом трьох місяців від дня набрання законом чинності.
Після закінчення перехідного періоду використання зареєстрованих у Росії транспортних засобів у дорожньому русі Латвії буде дозволено, якщо людина перетинає територію Латвії транзитом. Транспортний засіб, зареєстрований у Росії, зможе перетнути територію Латвії транзитом тільки один раз.
Міністерство юстиції Латвії вказує, що, з урахуванням повномасштабного нападу Росії на Україну і загрози її територіальній цілісності, суверенітету і незалежності, присутність зареєстрованих у Росії транспортних засобів на території Латвії неприпустима.
Крім того, транспортні засоби в Росії часто не відповідають вимогам технічних вимог ЄС, а використання таких транспортних засобів у дорожньому русі може поставити під загрозу безпеку дорожнього руху.
Планується, що закон набуде чинності 15 листопада. Відповідно, термін спливає 15 лютого 2024 року.
13 вересня Естонія, Литва та Латвія оголосили, що після роз'яснень Єврокомісії щодо санкцій більше не впускатимуть на свою територію автомобілі з російськими номерами.
Так, у разі прибуття на кордон машини з російською реєстрацією водій і пасажири повинні будуть змушені повернутися до РФ, або вони зможуть перетнути кордон без авто, яке можуть конфіскувати.
Пізніше міністр юстиції Латвії Інесе Лібіня-Егнере сказала, що уряд готує законопроект про зміни в законодавчій базі, який не дасть змоги транспортним засобам, зареєстрованим у Росії та Білорусі, залишатися в країні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.