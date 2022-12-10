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У Латвії на постійній основі розгорнуть авіаційні та артилерійські підрозділи США

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Субота 10 грудня 2022 06:45
У Латвії на постійній основі розгорнуть авіаційні та артилерійські підрозділи США Фото: США посилює військову присутність у Латвії (Gatis Indrēvics / lsm.lv)
Автор: Володимир Костирін

У міністерстві оборони Латвійської Республіки заявили про затвердження США планів щодо посилення своєї військової присутності у країнах Балтії. Рішення передбачає, що американські солдати та військова техніка будуть перекинуті до Латвії на ротаційній основі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міноборони Латвії.

Найближчими роками Штати забезпечать наявність ротаційних частин як на військових базах в Адажі, так і на Лієлварді, що зробить значний внесок у стримування та оборону, а також покращить оперативну сумісність між латвійськими та американськими Збройними силами, зазначили в оборонному відомстві.

Спочатку ЗС США планують розмістити у Латвії артилерійські та авіаційні підрозділи, що відповідає потребам обороноздатності армії цієї балтійської країни.

"Коли наші заокеанські партнери говорять про оборону країн Балтії, вони не жартують. Уряд США розуміє, що стримування ґрунтується на сильній присутності та співпраці", - сказав міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.

Він також зазначив, що союзники завжди підтримували незалежність країн Балтії, і "сьогодні, оцінюючи геополітичні ризики, переконливо демонструють, що вони продовжуватимуть це робити".

Міністр додав, що переговори на саміті НАТО в Мадриді, а також індивідуальні зустрічі з главою Пентагону США Ллойдом Остіном були плідними.

Нагадаємо, що у червні на саміті Північноатлантичного альянсу в Мадриді президент США Джо Байден зобов'язався посилити ротаційне розгортання та постійну присутність американських військ у Балтійському регіоні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що США заявили про посилення своєї військової присутності в Естонії, Литві та Латвії.

Також нещодавно повідомлялося, що польські Військово-повітряні сили, які нещодавно посилили місію повітряної поліції НАТО в країнах Балтії, патрулюватимуть небо Литви замість угорських льотчиків, а допомагатимуть їм французькі солдати.

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