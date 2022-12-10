В Латвии на постоянной основе развернут авиационные и артиллерийские подразделения США

В министерстве обороны Латвийской Республики заявили об утверждении США планов по усилению своего военного присутствия в странах Балтии. Решение предполагает, что американские солдаты и военная техника будут переброшены в Латвию на ротационной основе.

Об том передает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минобороны Латвии.

В ближайшие годы Штаты обеспечат наличие ротационных частей как на военных базах в Адажи, так и на Лиелварде, что внесет значительный вклад в сдерживание и оборону, а также улучшит оперативную совместимость между латвийскими и американскими Вооруженными силами, отметили в оборонном ведомстве.

Первоначально ВС США планируют разместить в Латвии артиллерийские и авиационные подразделения, что соответствует потребностям обороноспособности армии этой балтийской страны.

"Когда наши заокеанские партнеры говорят об обороне стран Балтии, они не шутят. Правительство США понимает, что сдерживание основано на сильном присутствии и сотрудничестве", - сказал министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

Он также отметил, что союзники всегда поддерживали независимость стран Балтии, и "сегодня, оценивая геополитические риски, убедительно демонстрируют, что они будут продолжать это делать".

Министр добавил, что переговоры на саммите НАТО в Мадриде, а также индивидуальные встречи с главой Пентагона США Ллойдом Остином были плодотворными.

Напомним, что в июне на саммите Североатлантического альянса в Мадриде президент США Джо Байден обязался усилить ротационное развертывание и постоянное присутствие американских войск в Балтийском регионе.