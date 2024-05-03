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У Латвії хочуть додати у новий пакет санкцій ЄС проти РФ марганцеву руду та оксид алюмінію

Фото: міністра фінансів Арвіл Ашераденс (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Латвія хоче розширити санкції проти Російської Федерації та запропонувала Європейському союзу заборонити постачання марганцевої руди та оксиду алюмінію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра фінансів Арвілса Ашераденса LSM.

За словами міністра, країни ЄС невдовзі проведуть консультації для максимально швидкого затвердження пакета санкції проти Росії.

Зокрема, у квітні Латвія запропонувала додати до санкцій заборону на експорт і транзит марганцевої руди й оксиду алюмінію. Ця сировина може бути використана у російському військовому виробництві.

Тоді в МЗС Латвії зауважили, що країна вважає таке рішення рівня ЄС найефективнішим інструментом для обмеження товаропотоку, а відтак і потенціалу Росії у війні з Україною.

Санкції ЄС проти Росії

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни ЄС вводять санкції проти агресора.

Невдовзі має бути оголошений 14-й пакет обмежень. Саме до нього Латвія пропонує додати заборону на експорт марганцевої руди.

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