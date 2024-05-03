У Латвії хочуть додати у новий пакет санкцій ЄС проти РФ марганцеву руду та оксид алюмінію

За словами міністра, країни ЄС невдовзі проведуть консультації для максимально швидкого затвердження пакета санкції проти Росії.

Зокрема, у квітні Латвія запропонувала додати до санкцій заборону на експорт і транзит марганцевої руди й оксиду алюмінію. Ця сировина може бути використана у російському військовому виробництві.

Тоді в МЗС Латвії зауважили, що країна вважає таке рішення рівня ЄС найефективнішим інструментом для обмеження товаропотоку, а відтак і потенціалу Росії у війні з Україною.

Санкції ЄС проти Росії

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни ЄС вводять санкції проти агресора.

Невдовзі має бути оголошений 14-й пакет обмежень. Саме до нього Латвія пропонує додати заборону на експорт марганцевої руди.

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