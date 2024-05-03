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В Латвии хотят добавить в новый пакет санкций ЕС против РФ марганцевую руду и оксид алюминия

Фото: министра финансов Арвил Ашераденс (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Латвия хочет расширить санкции против Российской Федерации и предложила Европейскому союзу запретить поставки марганцевой руды и окиси алюминия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов Арвилса Ашераденса LSM.

По словам министра, страны ЕС вскоре проведут консультации по максимально быстрому утверждению пакета санкции против России.

В частности, в апреле Латвия предложила добавить в санкции запрет на экспорт и транзит марганцевой руды и оксида алюминия. Это сырье может быть использовано в российском военном производстве.

Тогда в МИД Латвии отметили, что страна считает такое решение уровня ЕС наиболее эффективным инструментом для ограничения товаропотока, а значит и потенциала России в войне с Украиной.

Санкции ЕС против России

С начала полномасштабного вторжения России в Украину страны ЕС вводят санкции против агрессора.

Вскоре должен быть объявлен 14 пакет ограничений. Именно к нему Латвия предлагает добавить запрет на экспорт марганцевой руды.

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