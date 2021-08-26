Латвия запретит своим магазинам манипулировать скидками

Министерство экономики Латвии подготовило порядок, который будет регулировать указания цен и скидок на предлагаемые товары в магазинах. Это должно ограничить возможности манипулирования скидками.

Сообщается, что сегодня документ был передан на согласование другим ведомствам. Новые правила призваны исключить ситуацию, когда продавец ненадолго повышает цену на товар, а потом под видом "большой скидки" снижает ее до прежнего уровня.

Планируется, что торговцы будут обязаны четко указывать цену товара до скидки, а именно - самую низкую цену товара за 30 дней до того, как была объявлена скидка. При этом эти правила будут распространяться не только на конкретные товары, но и на такие объявления как, например, "только сегодня скидка 20% на все товары".

Однако исключения предусмотрены для следующих категорий: