Латвія заборонить своїм магазинам маніпулювати знижками

Повідомляється, що сьогодні документ був переданий на погодження іншим відомствам. Нові правила мають виключити ситуацію, коли продавець ненадовго підвищує ціну на товар, а потім під виглядом "великої знижки" знижує її до колишнього рівня.

Планується, що торговці будуть зобов'язані чітко вказувати ціну товару до знижки, а саме - найнижчу ціну товару за 30 днів до того, як була оголошена знижка. При цьому ці правила будуть поширюватися не тільки на конкретні товари, але і на такі оголошення як, наприклад, "тільки сьогодні знижка 20% на всі товари".

Однак винятки передбачені для наступних категорій: