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Латвия запретит своим магазинам манипулировать скидками

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Рига, Четверг 26 августа 2021 14:23
Латвия запретит своим магазинам манипулировать скидками Фото: в Латвии запретят обманывать покупателей фейковыми скидками (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Министерство экономики Латвии подготовило порядок, который будет регулировать указания цен и скидок на предлагаемые товары в магазинах. Это должно ограничить возможности манипулирования скидками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Сообщается, что сегодня документ был передан на согласование другим ведомствам. Новые правила призваны исключить ситуацию, когда продавец ненадолго повышает цену на товар, а потом под видом "большой скидки" снижает ее до прежнего уровня.

Планируется, что торговцы будут обязаны четко указывать цену товара до скидки, а именно - самую низкую цену товара за 30 дней до того, как была объявлена скидка. При этом эти правила будут распространяться не только на конкретные товары, но и на такие объявления как, например, "только сегодня скидка 20% на все товары".

Однако исключения предусмотрены для следующих категорий:

  • скоропортящиеся продукты, у который в ближайшее время заканчивается срок годности;
  • при скидке на товары, которые находятся в продаже меньше 30 дней, следует указывать минимальную цену за последние семь дней до скидки.
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