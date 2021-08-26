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Латвія заборонить своїм магазинам маніпулювати знижками

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Рига, Четвер 26 серпня 2021 14:23
Латвія заборонить своїм магазинам маніпулювати знижками Фото: у Латвії заборонять обманювати покупців фейковими знижками (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Міністерство економіки Латвії підготувало порядок, який регулюватиме маркування цін і знижок на пропоновані товари в магазинах. Це має обмежити можливості маніпулювання знижками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Повідомляється, що сьогодні документ був переданий на погодження іншим відомствам. Нові правила мають виключити ситуацію, коли продавець ненадовго підвищує ціну на товар, а потім під виглядом "великої знижки" знижує її до колишнього рівня.

Планується, що торговці будуть зобов'язані чітко вказувати ціну товару до знижки, а саме - найнижчу ціну товару за 30 днів до того, як була оголошена знижка. При цьому ці правила будуть поширюватися не тільки на конкретні товари, але і на такі оголошення як, наприклад, "тільки сьогодні знижка 20% на всі товари".

Однак винятки передбачені для наступних категорій:

  • швидкопсувні продукти, у який найближчим часом закінчується термін придатності;
  • при знижці на товари, які знаходяться у продажу менше 30 днів, слід вказувати мінімальну ціну за останні сім днів до знижки.
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