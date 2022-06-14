Латвия запретит гражданам России и Беларуси владеть стратегическими предприятиями

Парламент Латвии подготовил поправки в закон, которые предусматривают запрет на участие в важных предприятиях государства для белорусов и россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Отмечается, что комиссия Сейма Латвии по обороне, внутренним делам и предотвращении коррупции уже одобрила соответствующий поправки в закон.

В тексте поправок сказано, что Россия и Беларусь, ее граждане или ее юридические лица при утверждении поправок не смогут приобрести значительную часть или решающее право голоса в важном с точки зрения национальной безопасности Латвии предприятии, а также не смогут стать членом такого предприятия или быть его настоящим бенефициаром

При этом в случае, если граждане России или Беларуси уже оказывают значительное участие или решающее влияние на таких предприятиях, то они больше не смогут пользоваться в нем правом голоса.

Минэкономики Латвии отметило, что Россия и Беларусь могут влиять на другие страны с помощью участия в стратегических компаниях.