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Латвия запретила железнодорожный транзит военных грузов из Беларуси

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Рига, Воскресенье 15 мая 2022 12:00
Латвия запретила железнодорожный транзит военных грузов из Беларуси Фото: Латвия запретила железнодорожный транзит военных грузов из Беларуси (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Латвия решила приостановить прямые железнодорожные перевозки военных грузов из Беларуси в третьи страны через порты своей страны. Этот документ был заключен еще в 1994 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"С 10 мая Латвия приостановила действие соглашения, которое позволяло прямые железнодорожные перевозки военных грузов из Белоруссии в третьи страны через латвийские порты", - говорится в сообщении.

Как отмечается, соглашение о прямой перевозке белорусских военных грузов по решению правительства было принято 25 января 1994 года, когда Латвия еще не вступила в Евросоюз.

"Латвия вступила в ЕС 1 мая 2004 года, а 29 марта 2004 года стала членом НАТО, а потому связана правовыми нормами этих международных организаций и соглашение с Беларусью соответствует этим правилам. Впрочем, госуправление Латвии в целом пересматривает двусторонние отношения с РФ и Беларусью в контексте войны России в Украине", - отмечается в заявлении.

Напомним, в начале апреля пограничники запретили въезд в Латвию более 150 грузовым автомашинам с российскими и белорусскими номерами. В ответ на вторжение РФ в Украину российским и белорусским грузоперевозчикам запрещено пересекать границу ЕС.

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