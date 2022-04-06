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Латвия заморозила недвижимость россиян более чем на 100 млн евро

Фото: министр юстиции Латвии Янис Борданс (twitter.com/konservativie)
Автор: Валерия Полищук

Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил, что правительство из-за веденных санкций заморозило недвижимость граждан РФ на сумму более чем 100 млн евро. При этом он добавил, что эта цифра может возрасти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

В то же время Латвия заморозила и автопарк россиян. Он также оценивается в несколько миллионов евро.

Министр добавил, что пока нет информации об активах юридических лиц, которые могут оказаться еще более ценными. Среди них может быть и опасный груз в латвийских портах, о котором государство "должно позаботиться должным образом".

Напомним, накануне в ЕС раскрыли состав новых санкций против России.

Кроме того, руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал ЕС не ограничиваться полумерами, а вводить против России полноценное эмбарго.

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