Латвия заморозила недвижимость россиян более чем на 100 млн евро

Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил, что правительство из-за веденных санкций заморозило недвижимость граждан РФ на сумму более чем 100 млн евро. При этом он добавил, что эта цифра может возрасти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
В то же время Латвия заморозила и автопарк россиян. Он также оценивается в несколько миллионов евро.
Министр добавил, что пока нет информации об активах юридических лиц, которые могут оказаться еще более ценными. Среди них может быть и опасный груз в латвийских портах, о котором государство "должно позаботиться должным образом".
Напомним, накануне в ЕС раскрыли состав новых санкций против России.
Кроме того, руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал ЕС не ограничиваться полумерами, а вводить против России полноценное эмбарго.
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