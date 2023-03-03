Латвія вже виділила на військову допомогу Україні понад 1 відсоток ВВП, - президент

"Підтримка Латвією України вже перевищила 1 відсоток ВВП, це мова йде лише про військову підтримку. це для нас є пріорітетом оскільки протягом наступних місяців Україну чекають вирішальні бойові дії та ми безумовно підтримуємо Україну у ці часи", - наголосив латвійський президент.

Він також додав, що його країна продовжує працювати над постачанням різноманітної військової техніки та обладнання до України.

"Ми також спілкуємося з союзниками, переконуємо їх у необхідності забезпечення швидких поставок того, що вони обіцяли, ми також здійснюємо підготовку українських війскових", - підкреслив Левітспід.