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Латвія вже виділила на військову допомогу Україні понад 1 відсоток ВВП, - президент

Фото: президент Латвії Егілс Левітс (flickr com valstsprezidents)
Автор: Каріна Левицька

Латвія виділила на підтримку України понад 1 відсоток ВВП, і це лише на військову допомогу.

Про це заявив президент Латвії Егілс Левітспід час спільної пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським, повідомляє РБК-Україна.

"Підтримка Латвією України вже перевищила 1 відсоток ВВП, це мова йде лише про військову підтримку. це для нас є пріорітетом оскільки протягом наступних місяців Україну чекають вирішальні бойові дії та ми безумовно підтримуємо Україну у ці часи", - наголосив латвійський президент.

Він також додав, що його країна продовжує працювати над постачанням різноманітної військової техніки та обладнання до України.

"Ми також спілкуємося з союзниками, переконуємо їх у необхідності забезпечення швидких поставок того, що вони обіцяли, ми також здійснюємо підготовку українських війскових", - підкреслив Левітспід.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський та президент Латвії прибули до Львову.

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